Удерживая Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова в плену, Армения грубо нарушает международное гуманитарное право - депутат (версия 2)

17 октября 2019 18:16 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:08)

БАКУ/Trend/ - Делегация Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана принимает участие в 141-й Ассамблее Межпарламентского союза в столице Сербии Белграде. В рамках Ассамблеи проведена открытая сессия Комитета Союза по продвижению международного гуманитарного права, посвященная Женевским конвенциям.

Как сообщает в четверг Trend, член азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса Кямран Байрамов сообщил в своем выступлении, что Азербайджан с уважением относится к международному гуманитарному праву, выступает сторонником соответствующих Женевских конвенций и серьезным образом следует их требованиям. Он особо отметил усилия и заслуги Комитета международного красного креста в деле продвижения международного гуманитарного права.

Рассказав о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, депутат довел до сведения участников сессии, что Армения, игнорируя принципы международного гуманитарного права, более пяти лет удерживая в плену и применяя пытки в отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова грубо нарушает международное гуманитарное право, а также призвал представителей Армении в скором времени освободить названых гражданских лиц.

В рамках Ассамблеи азербайджанский депутат также принял участие в панельных обсуждениях Постоянного комитета по вопросам ООН, проведенных на тему «Соблюдение международного права на основании Устава и резолюций ООН». В ходе обсуждений Байрамов отметил, что принятые Совбезом ООН резолюции иногда выполняются в течение нескольких дней, а иногда, как например в связи с нагорно-карабахским конфликтом, не исполняются годами. Он сообщил, что эта практика создает неприятный прецедент в международном праве и в будущем может способствовать нарушению его универсальных принципов и пунктов международных договоров.

В то же время, Байрамов с сожалением отметил, что несмотря на право Совбеза ООН создавать миротворческие миссии, применять соответствующие санкции, санкционировать применение силы, Армения, не выполняющая четыре его резолюции вот уже 25 лет, остается безнаказанной. В конце выступления депутат обратился к участникам панельных обсуждений и призвал государства, которые они представляют, быть приверженными к верховенству права, с честью выполнять обязательства, вытекающие из подписанных международных договоров, а также предложил ужесточение ответственности за невыполнение государствами решений и резолюций ООН и других международных организаций.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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