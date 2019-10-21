Посол Турции: Для нас важно урегулирование нагорно-карабхского конфликта

21 октября 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для нас важно урегулирование нагорно-карабхского конфликта. Мы ведем обсуждения для решения вопроса.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Он отметил, что Турции всегда поддерживала и впредь будет поддерживать правое дело Азербайджана.

"Этот вопрос всегда на повестке Турции", - сказал посол.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Стокгольме прошла презентация сборника CRY Гюнель Анаргызы и Лейлы Бегим (ФОТО)
Социум 18 октября 18:22
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест Конгрессу США в связи с незаконным визитом на оккупированные территории
Нагорно-карабахский конфликт 14 октября 16:17
Лейла Абдуллаева ответила заместителю министра иностранных дел Армении
Политика 11 октября 20:46
Пашиняна, который пытается оправдать Гарегина Нжде, можно назвать эталоном политического бесстыдства - политолог
Политика 11 октября 18:48
Руководитель общины: Было бы лучше, если Армения вынесла на обсуждение не "сотрудничество во имя мира", а ущерб, нанесенный этому сотрудничеству
Нагорно-карабахский конфликт 10 октября 17:32
Депутат: Убийство армянами азербайджанского мирного жителя — очередная провокация для срыва переговоров
Нагорно-карабахский конфликт 4 октября 18:05
Лента новостей
Азербайджанские художники представили свои работы в музейном комплексе Лувра (ФОТО)
Культура 18:58
Комитет: Для прохождения переписи лиц, оставшихся вне процесса, созданы оперативные группы
Общество 18:52
Рост частных инвестиций в Азербайджан в ближайшие годы ожидается на отметке 11%
Бизнес 18:27
Бакинский метрополитен подписал контракт на покупку новых вагонов
Бизнес 18:21
Нахчыванская бисквитная фабрика расширяет ассортимент своей продукции
Бизнес 18:19
В Азербайджане увеличатся поступления в госбюджет от дорожного налога
Экономика 18:18
Министр: В Азербайджане планируется создание двух новых промышленных зон
Бизнес 18:11
В отношении лиц, которые нарушили правила во время ярмарки меда в Баку, будут приняты меры
Экономика 18:07
"Нефтяные скважины" азербайджанки в Великобритании (ФОТО)
Культура 18:03