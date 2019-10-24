МККК: Прилагаются длительные усилия в направлении освобождения пленных и заложников (ФОТО)

24 октября 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Международного комитета Красного креста (МККК) Петером Маурером.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и будущем отношений Азербайджана и МККК, отмечены перспективы дальнейшего развития успешного сотрудничества сторон.

Отметив, что МККК является одним из основных партнеров Азербайджана в гуманитарной сфере, министр довел до сведения гостя, что деятельность Комитета в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта высоко оценивается в Азербайджане. Затронув вопрос освобождения пленных и заложников по принципу обмена "всех-на всех" министр отметил важность продолжения усилий для решения этого вопроса.

В свою очередь Петер Маурер отметив продолжительные усилия МККК, широко проинформировал присутствующих о работе проделанной руководимой им структурой в этом направлении.

Далее, президент МККК выразил благодарность за приглашение на саммит Движения, отметил, что Комитет всегда готов сотрудничать с Азербайджаном в гуманитарной сфере.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • МККК: Прилагаются длительные усилия в направлении освобождения пленных и заложников (ФОТО)
  • МККК: Прилагаются длительные усилия в направлении освобождения пленных и заложников (ФОТО)
  • МККК: Прилагаются длительные усилия в направлении освобождения пленных и заложников (ФОТО)
  • МККК: Прилагаются длительные усилия в направлении освобождения пленных и заложников (ФОТО)
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