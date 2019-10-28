Глава МИД Болгарии сделала заявление по Карабаху

28 октября 2019 14:40 (UTC+04:00)

Карабахский конфликт должен решаться под эгидой МГ ОБСЕ.

Как передает Trend, об этом заявила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

Отвечая на вопрос о планах Болгарии закупать азербайджанский газ и позиции по карабахскому конфликту, министр отметила, что это важная программа.

"Стабильность, благоденствие, урегулирование замороженных конфликтов в регионе - приоритеты для ЕС. Единственный путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта - это мирный диалог под эгидой МГ ОБСЕ. В регионе много замороженных конфликтов. Это вопрос безопасности для людей и первый пункт в повестке. Будет очень важно решать их путем переговоров, чтобы это не ограничивало экономическое развитие. В случае карабахского конфликта единственный метод - урегулирование под эгидой МГ ОБСЕ при содействии ЕС. У нас особый подход к Южному Кавказу", - отметила министр.

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