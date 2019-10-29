Со дня оккупации Зангиланского района Азербайджана прошло 26 лет

29 октября 2019 01:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации вооруженными силами Армении Зангиланского района Азербайджана.

С 1988 года по ноябрь 1993 года Зангилан противостоял вражеским атакам, потерял сотни шехидов, и стал последним районом, подвергшимся оккупации.

Население Зангилана, попавшего в окружение после захвата Губадлинского и Джабраильского районов, видело выход из положения в переходе через реку Араз на территорию Ирана. В противном случае повторение Ходжалинской трагедии стало бы неизбежным.

В первой Карабахской войне Зангилан потерял 188 шехидов, по сегодняшний день 44 жителя района числятся пропавшими без вести.

Расположенный вдоль железной дороги Баку-Джульфа-Нахчыван, этот район имеет важное стратегическое значение.

Территория района 707 квадратных километров, а население превышало 35 тысяч человек. Основу экономики района составляло сельское хозяйство - виноградарство, табаководство и животноводство.

В Зангиланском районе, который до оккупации состоял из одного города, одного поселка и 83 сел, было девять дошкольных учреждений, 19 начальных и 15 средних школ, одно профессионально-техническое училище, музыкальная школа, 35 библиотек, восемь Домов культуры, 23 клуба и 22 киноустановки.

Территория Зангилана также богата археологическими и архитектурными памятниками, крупнейший из которых - развалины средневекового города, известного под названием "Шахри Шарифам".

Самый большой в Европе платановый лес также находился в этом районе. Сейчас эти платаны вырубаются армянами и продаются в зарубежные страны. Ценные породы деревьев, молибден, мрамор, золото, гранит и другие богатства недр также в настоящее время расхищаются армянами.

Имеются сведения о том, что созданный в 1974 году на территории района Баситчайский государственный природный заповедник находится в плачевном состоянии. Армяне вырубают растущие на территории заповедника деревья ценных пород и используют их в мебельной промышленности.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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