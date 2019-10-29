ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

29 октября 2019 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 21 раз в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд Физулинского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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