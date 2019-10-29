Азербайджанская община "Нагорно-карабахского региона Азербайджана" распространила заявление (ВЕРСИЯ 3)

29 октября 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» распространило заявление в связи с 26-й годовщиной оккупации Зангиланского района вооруженными силами Армении, сообщает во вторник Trend.

В заявлении говорится: «Уже 30 лет как Армения проводит на глазах у всего мира захватническую политику. В конце 80-х годов ХХ века армяне, воспользовавшись создавшейся ситуацией для претворения в жизнь мифа о так называемой «великой Армении», вновь выдвинули необоснованные территориальные претензии в отношении Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Весьма серьезные и непростительные ошибки, а равно и проармянская политика советского руководства привели к постепенному обострению ситуации в конце 1990 - начале 1991 годов, армянская агрессия в НКАО и приграничных с Арменией районах обрела еще больший масштаб. А Ходжалинский геноцид, совершенный на глазах у всего мира в конце ХХ века, стал самой кровавой страницей этой оккупационной политики».

Как сказано в документе, 26 лет назад – 29 октября 1993 года, армянские вооруженные силы перешли в широкомасштабное наступление в направлении юго-западных районов Азербайджана: «Главной целью наступления было захватить Зангиланский район, тем самым завершить полную оккупацию юго-западной части Азербайджана. В результате наступления, Зангиланский район, общей площадью 707 квадратных километров, с населением в 32,6 тысячи человек, в составе которого находился один город, один поселок городского типа и 81 село, был полностью оккупирован. В настоящее время, Нагорно-карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему районов, в том числе и Зангиланский район, находятся под оккупацией ВС Армении».

В заявлении подчеркивается, что Зангиланский район, расположенный на маршруте железной дороги Баку-Джульфа-Нахчыван, имеет важное стратегическое значение. В результате оккупации полностью были разграблены, разрушены, сожжены и уничтожены архитектурные памятники на территории района: «Самый большой в Европе платанный (чинарный) лес произрастал в этом районе. Армяне вырубают их и продают за рубеж. Они продолжают грабить другие ценные породы деревьев, залежи молибдена, мрамора, золота, гранита и другие богатства района. В районе был расположен первый в Европе Баситчайский государственный природный заповедник площадью в 107 гектаров, заповедник «Аразбою» площадью 2,2 тысячи гектаров, четыре природных памятника, особо охраняемый дубовый лес площадью в 10 тысяч гектаров, государственный лесной фонд общей площадью 12 964 гектаров, до 1200 ручьев, минеральный источник «Готурсу», соответствующий по составу воде «Ессентуки-4» и минеральный источник «Туршсу».

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