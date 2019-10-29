Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с оккупацией Зангилана (версия 4)

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БАКУ/Trend/ - Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» распространило заявление в связи с 26-й годовщиной оккупации Зангиланского района вооруженными силами Армении, сообщает во вторник Trend.

В заявлении говорится: «Уже 30 лет как Армения проводит на глазах у всего мира захватническую политику. В конце 80-х годов ХХ века армяне, воспользовавшись создавшейся ситуацией для претворения в жизнь мифа о так называемой «великой Армении», вновь выдвинули необоснованные территориальные претензии в отношении Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Весьма серьезные и непростительные ошибки, а равно и проармянская политика советского руководства привели к постепенному обострению ситуации в конце 1990 - начале 1991 годов, армянская агрессия в НКАО и приграничных с Арменией районах обрела еще больший масштаб. А Ходжалинский геноцид, совершенный на глазах у всего мира в конце ХХ века, стал самой кровавой страницей этой оккупационной политики».

Как сказано в документе, 26 лет назад – 29 октября 1993 года армянские вооруженные силы перешли в широкомасштабное наступление в направлении юго-западных районов Азербайджана: «Главной целью было захватить Зангиланский район, тем самым завершив полную оккупацию юго-западной части Азербайджана. В результате этого Зангиланский район общей площадью 707 квадратных километров, численность населения которого составляла 32,6 тысячи человек, в составе которого находился один город, один поселок городского типа и 81 село, был полностью оккупирован».

В заявлении подчеркивается, что Зангиланский район, расположенный на маршруте железной дороги Баку-Джульфа-Нахчыван, имеет большое стратегическое значение. В результате оккупации полностью разграблены, разрушены, уничтожены архитектурные памятники на территории района: «Самый большой в Европе платанный (чинарный) лес произрастал в этом районе. Армяне вырубают эти деревья и продают за рубеж. Они делают это в отношении и других ценных пород деревьев, расхищают другие природные ресурсы - залежи молибдена, мрамора, золота, гранита и др. На территории района находились первый в Европе Баситчайский государственный природный заповедник площадью 107 гектаров, заповедник «Аразбою» площадью 2,2 тысячи гектаров, четыре природных памятника, особо охраняемый дубовый лес площадью 10 тысяч гектаров, государственный лесной фонд общей площадью 12 964 гектаров, около 1200 ручьев, минеральный источник «Готурсу», соответствующий по составу воде «Ессентуки-4» и минеральный источник «Туршсу».

В заявлении азербайджанской общины отмечено, что до оккупации в Зангиланском районе находились 9 дошкольных учреждений, 19 начальных школ, 15 средних школ, музыкальная и профшколы, 35 библиотек, 8 Домов культуры, клубы и др. культурные учреждения.

"Во время оккупации Зангиланского района погибли 188 жителей района, 44 - пропали без вести. В 1988-1993 гг. в результате военной агрессии Армении были полностью уничтожены свыше 600 исторических и архитектурных памятников, из которых 144 святилища, 67 мечетей, 22 музея, в которых хранились 40 тыс экспонатов, 4,6 млн книг и ценных исторических рукописей, 927 библиотек, в т.ч. из музеев были украдены ценные образцы исторического наследия Азербайджана, проданные впоследствии на различных аукционах», - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что в результате оккупационной политики Армении в 1988-1993 гг. погибли 20 тыс. азербайджанцев, 50 тыс. человек получили различные увечья, став инвалидами: «В 26-ю годовщину оккупации Зангиланского района армянскими вооруженными силами свыше 80 тысяч членов Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана, в том числе зангиланцы, призывают международное сообщество поддержать справедливую позицию Азербайджана, призывают к объективной политической и правовой оценке продолжающейся и сегодня армянской агрессии против азербайджанского народа. Мы требуем от всех международных организаций услышать справедливый голос более одного миллиона азербайджанцев, ставших жертвами армянской агрессии, к тому, чтобы преступные деяния армян стали объектом осуждения на международном уровне. Азербайджанское государство и азербайджанский народ никогда не смирятся с оккупацией. Считаем, что для справедливого решения конфликта необходимо выполнение принятых СБ ООН резолюций о выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, возвращение азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам и восстановление территориальной целостности Азербайджана, признанной международным сообществом. Только в этом случае возможно налаживание нормальных отношений между двумя соседними странами, обеспечение устойчивого мира в регионе».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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