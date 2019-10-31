ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из снайперских винтовок

31 октября 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, а также с безымянных высот на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Гейали, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Гарвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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