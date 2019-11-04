Депутат: Армения не имеет никакого права проводить в Нагорном Карабахе референдум (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Если Армения проведёт в Карабахе референдум или попытается это сделать, то тем самым официальный Ереван вновь докажет, что является стороной конфликта.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов, комментируя предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести референдум в Нагорном Карабахе.

Депутат подчеркнул, что Нагорный Карабах - исконно азербайджанская земля.

«Ведь нет отдельной административной структуры "Нагорный Карабах", чтобы проводить там какое-то мероприятие. До 26 ноября 1991 года существовала автономная область Нагорный Карабах, в то время статус этой структуры был упразднен и по сегодняшний день его не существует.

В настоящее время там временно расположилась непризнанная, сепаратистская преступная структура, и рано или поздно они ответят по законам Азербайджана», - сказал Эльман Мамедов.

Он добавил, что предложение Пашиняна провести в Карабахе референдум противоречит нормам международного права.

«Пашинян – человек, который захватил власть с применением силы, в результате уличных протестов. С другой стороны, какое отношение к Карабаху имеет Армения, чтобы ее премьер предлагал провести в Карабахе референдум?! Эта территория не Армении, а Азербайджана. Другой вопрос – в настоящее время в Нагорном Карабахе проживают максимум 50 тысяч армян, а численность азербайджанской общины Нагорного Карабаха составляет свыше 80 тысяч человек. По какому праву армяне хотят провести там референдум? А в Азербайджане нет необходимости в проведении такого референдума. Есть Конституция Азербайджана и все права и обязательства регулируются этой Конституцией. Единственной целью армян является присоединение Нагорного Карабаха к Армении и расширение территории страны. С другой стороны, если Армения проводит в Карабахе референдум или намеревается сделать это, то официальный Ереван тем самым вновь подтверждает, что является стороной конфликта», - сказал Мамедов.

Он добавил, что в настоящее время Никол Пашинян не имеет никакого политического авторитета внутри страны, в обществе, поэтому выступает с безумными заявлениями и предложениями.

«Пашинян не может открыто заявить о своем бессилии армянским лобби и непризнанному "режиму" в Нагорном Карабахе. Поэтому, пытается смягчить напряженность внутри страны периодическими безумными высказываниями и абсурдными предложениями», - сказал Эльман Мамедов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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