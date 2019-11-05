В оккупированном Карабахе покончил с собой армянский солдат

Военнослужащий одной из частей вооруженных сил Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, обнаружен мертвым вечером в понедельник.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, в арсенале военной части N был обнаружен военнослужащий срочной службы, рядовой Эрик Арутюнян с огнестрельным ранением в области подбородка. Арутюнян скончался по дороге в госпиталь.

По факту Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

Ведется следствие.

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