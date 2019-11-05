Министр: Армения срывает усилия по скорейшему мирному урегулированию конфликта

БАКУ /Trend/ - Армения не только удерживает под оккупацией территории Азербайджана, но словом, и делом срывает процесс и подрывает усилия по поиску скорейшего мирного урегулирования конфликта.

Об этом сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на семинаре министров «Новый политический взгляд для Восточного партнерства», передает во вторник Trend.

Он сообщил, что лучший путь разрешения региональных проблем - это соблюдение глобальных принципов миропорядка, основанных на международном праве и законах. Но для того, чтобы сделать Восточное партнерство (ВП) устойчивым к новым угрозам, необходимо выполнить основные обязательства Восточного партнерства.

"Ровно 10 лет назад в Праге мы приняли Совместную декларацию, которой была заложена основа Восточного партнерства. Там мы единогласно согласились, что ВП будет построено на обязательствах, основывающихся на принципы международного права. Мы больше не может терпеть оккупацию и попирание основных принципов ВП. Армения не только удерживает под оккупацией территории Азербайджана, но словом, и делом срывает процесс и подрывает усилия по поиску скорейшего мирного урегулирования конфликта. Согласно принятой Европарламентом в 2013 году резолюции в связи с Европейской политикой соседства, оккупация одной страной ВП территории другой нарушает основные принципы и цели ВП и решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно соответствовать резолюциям Совбеза ООН №822, 853, 874, 884, принятым в 1993 году. Кроме этого, в ежегодных исполнительных отчетах Общей внешней политики и безопасности ЕП еще раз повторяется верность ЕС территориальной целостности всех стран ВП в рамках международно признанных границ. Итак, если в повестке ВП на следующее десятилетие не будет сильного компонента безопасности, то за этот период его удельный вес для Азербайджана будет невелик", - сказал Эльмар Мамедъяров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.