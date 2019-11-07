В парламенте Швеции поднят нагорно-карабахский вопрос

7 ноября 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В парламенте Швеции (Риксдаг) прошло мероприятие на тему «Роль в демократии парламента и депутатов, диалога и плюрализма», посвященное 10-й годовщине программы « Восточное партнерство», сообщает в четверг Trend.

В ходе мероприятия депутат Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова подняла нагорно-карабахский вопрос.

Депутат подчеркнула, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мешает стабильности и развитию в регионе, что Армения продолжает оккупацию не только азербайджанских территорий, но словами и действиями наносит вред мирным переговорам, различными провокациями, создавая препоны для скорейшего урегулирования проблемы.

«В 2013 году Европарламент принял резолюцию в связи с Европейской политикой добрососедства. В документе особо подчеркивается, что оккупация одной страной, входящей в «Восточное партнерство», территории другого участника программы нарушает основные цели и принципы проекта. Также подчеркивается важность урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с резолюциями СБ ООН, которые все еще не выполнены Арменией», - сказала Гафарова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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