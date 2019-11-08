Поспред: Урегулирование карабахского конфликта относится к числу важнейших внешнеполитических приоритетов России

БАКУ/Trend/ - Урегулирование нагорно-карабахского конфликта относится к числу важнейших внешнеполитических приоритетов России.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Постоянный представитель Российской Федерации Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ седьмого ноября.

«Мы высоко ценим усилия «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ в качестве коллективного посредника при выработке сторонами жизнеспособного разрешения нагорно-карабахской проблемы. Активная работа посредников сопутствует поддержанию интенсивного диалога вовлеченных сторон, нацеленного на поиск точек соприкосновения по ключевым аспектам урегулирования и выработку мер повышения доверия в русле общей цели подготовки населения к миру», - сказал он.

Он с удовлетворением отметил сохранение относительной стабильности на линии соприкосновения и границе Азербайджана и Армении, низкое число нарушений режима «тишины».

«Это знак заинтересованности сторон в поиске компромисса за столом переговоров. Убеждены, что поддержание и укрепление режима прекращения огня будет способствовать результативности посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Рассчитываем на реализацию на практике обсуждаемых мер доверия между сторонами. Взаимные поездки журналистов и возможный обмен удерживаемыми лицами могли бы в значительной мере способствовать атмосфере доверия, необходимой для прогресса в урегулировании. Важно, чтобы представители сторон на всех уровнях воздерживались от заявлений и односторонних шагов, заведомо болезненных для партнеров по переговорам. Это не отвечает задаче создания условий, необходимых для продвижения в политическом урегулировании конфликта», - сказал Лукашевич.

По его словам, полезно вернуться к практической проработке принципиально согласованной Азербайджаном и Арменией на высшем уровне договоренности о расширении возможностей по наблюдению со стороны ОБСЕ за ситуацией на линии соприкосновения и на азербайджанско-армянской границе.

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта относится к числу важнейших внешнеполитических приоритетов России. Намерены продолжать совместно и в согласованном режиме с другими членами «тройки» стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ оказывать сторонам все необходимое содействие в выработке взаимоприемлемой основы для жизнеспособного компромисса», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

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(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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