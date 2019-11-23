ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

23 ноября 2019 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Паравакар Иджеванского района и в селe Айгедзор Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селe Гаймаглы Газахского района и в селe Мунджуглу Товузского района.

Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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