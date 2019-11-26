Взаимные визиты азербайджанских и армянских журналистов являются вкладом в диалог – азербайджанская община

БАКУ /Trend/ - Председатель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев выступил с обращением, сообщает во вторник Trend.

В обращения говорится: "Как известно, группа журналистов из Азербайджана и Армении, в том числе, из армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, в эти дни совершили взаимные визиты. Визиты были организованы личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком и его представителями в Баку, Ереване и Ханкенди.

В ходе визита армянские журналисты провели встречи с азербайджанскими коллегами, представителями гражданского общества и исследовательскими центрами, посетили русские православные, католические церкви, еврейские синагоги мирно функционирующие в стране, посетили службу ASAN, центр DOST, побывали в Гяндже и Губе. Также армянские журналисты ознакомились с армянской церковью в центре Баку, в которой хранятся книги на армянском языке. Азербайджанская община Нагорного Карабаха также участвовала во встречах с армянскими журналистами».

В обращении отмечается, что армянские журналисты ознакомились с развитием Азербайджана, мультикультурной средой страны, своими глазами увидели мир и стабильность, заботу государства о гражданах и процветание регионов.

«Азербайджанские журналисты на транспортных средствах ОБСЕ побывали в Армении, оккупированных Шуше и Ханкенди, встретились и провели обсуждения с армянской общиной Нагорного Карабаха. Визит армянских журналистов, в том числе, одного журналиста из армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в Баку, Гянджу и Губу, визит азербайджанских журналистов в Шушу и Ханкенди и встречи с местной армянской общиной вносят вклад в диалог между армянской и азербайджанской общинами Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Мы всегда поддерживали и поощряли диалог, мирное сосуществование азербайджанской и армянской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, и осуществленные визиты и встречи рассматриваем именно в этом контексте", - подытожил Турал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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