Началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении

4 декабря 2019 22:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В Братиславе (Словакия) началась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает в среду Trend со ссылкой на страницу МИД Азербайджана в Твиттер.

На встрече, которая проходит в кулуарах 26-й встречи Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Братиславе, также участвует личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспрщик.

Отметим, что до этого состоялась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ, при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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