Хикмет Гаджиев: Армения продолжает препятствовать процессу переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Несмотря на продолжение переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армения продолжает проводить деструктивную политику.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend

По его словам, Армения в той или иной форме чинит препятствия переговорному процессу: «В первую очередь, серьезный ущерб переговорам наносят противоречивые заявления, которые озвучивает армянская сторона».

Касаясь взаимных визитов азербайджанских и армянских журналистов, Гаджиев отметил, что одним из важных условий является информирование армянскими журналистами общественности Армении о том, что они увидели воочию во время визита в Азербайджан: «Следует учесть, что в Армении проводится очень серьезная пропаганда на государственном уровне, серьезно искажаются причины армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В такой ситуации было необходимо, чтобы журналисты проинформировали армянскую общественность о позиции Азербайджана по конфликту. На основании этого по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ были организованы взаимные визиты журналистов. Это было одной из первых осуществленных инициатив. Информации об инициативах, связанных с взаимными визитами армянских и азербайджанских НПО, пока нет».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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