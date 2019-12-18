МИД России об обмене заключенными между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/Trend/ - Вопрос обмена пленными между Азербайджаном и Арменией постоянно находится на повестке переговоров.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопрос обмена пленными постоянно находится на повестке переговоров. В частности, этой теме была посвящена встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России в Москве в апреле этого года. Во встрече также принимали участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В ходе этой встречи стороны условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, которые находятся в заключении на территориях сторон. Как вы знаете, при содействии Красного Креста в июне этого года на родину вернулись гражданин Азербайджана и гражданин Армении. Мы приветствуем эту чрезвычайно важную акцию и рассматриваем ее в качестве первого шага по облегчению участи лиц, которые находятся в заключении. Я могу сказать, что ведется работа и по другим заключенным. Если будет достигнута договоренность, мы, безусловно, ее поддержим», - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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