ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

24 декабря 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Фарахли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шихлар, Юсифджанлы Агдамского района, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 23 декабря 09:46
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 22 декабря 09:53
Подразделения ПВО азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 21 декабря 11:43
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 21 декабря 09:31
Сотрудники аппарата военного атташе Азербайджана в Беларуси навестили мать Национального героя (ФОТО)
Политика 20 декабря 14:16
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 20 декабря 09:28
Лента новостей
На первом этапе в системе EKTIS зарегистрировано свыше 435 тыс. фермеров (ФОТО)
Бизнес 10:36
Обнародованы новые детали строительства судоходного канала в Стамбуле
Турция 10:34
Турция сократила экспорт товаров обороной промышленности в Иран
Турция 10:33
Правительственные дачи в Грузии выставлены на аукцион
Бизнес 10:31
Обнародованы инвестиционные планы по «Южному газовому коридору» на 2020 год
Энергетика 10:28
В Афганистане семеро военных погибли в результате атаки боевиков
Другие страны 10:27
Компания SOCAR о результатах деятельности в текущем году в рамках проекта «Абшерон»
Энергетика 10:26
Названы сроки открытия новой ветки стамбульского метро
Турция 10:15
В Азербайджане начинается диагностическое оценивание психологов
Общество 10:06