Турал Гянджалиев: Азербайджанская община Нагорного Карабаха всегда готова к встрече с армянской стороной

27 декабря 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорного Карабаха всегда готова к встрече с армянской стороной.

Об этом сказал журналистам руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в этом году структура неоднократно выступала с такой инициативой, однако армянская сторона не ответила: «К сожалению, в течение этого года ответа не последовало. Это говорит о том, что армянская община зависит от незаконного режима. Вполне возможно, что среди членов общины есть те, кто хочет совместного с азербайджанцами проживания, но на них оказывается давление. После того, как Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона призвала армянскую общину к переговорам, состоялись взаимные визиты журналистов, однако армянская сторона сделала из этого шоу, начала выступать с заявлениями провокационного характера. Это говорит о том, что представители незаконного режима, руководство захватнической Армении не заинтересованы в данном вопросе».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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