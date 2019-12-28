ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок

28 декабря 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер Иджеванского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджилы Газахского района, в селах Гейали, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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