ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

2 января 2020 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

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