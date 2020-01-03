ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

3 января 2020 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
Общество 2 января 14:31
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 2 января 09:42
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 31 декабря 2019 09:44
В Нахчыване завершился очередной курс снайперской подготовки (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 28 декабря 2019 19:40
Медаль "За отвагу" вручена семье военного летчика Рашада Атакишиева (ФОТО)
Политика 28 декабря 2019 18:35
Интенсивная подготовка курсантов Азербайджанского высшего военного училища (ФОТО/ВИДEO)
Общество 20 декабря 2019 19:18
Лента новостей
Обнародованы объемы производства и экспорта винной продукции Азербайджана в 2019 г.
Бизнес 12:28
Обнародован рейтинг самых посещаемых сайтов госструктур Азербайджана
Общество 12:23
Капитально отремонтирован танкер "Нафталан" (ФОТО)
Экономика 12:12
Как азербайджанские звезды встретили Новый год (ФОТО)
Звёздный мир 12:02
Известный российский стилист встретил Новый год в Азербайджане (ВИДЕО)
Интересное 11:57
"Навоиазот" выставил новый вид продукции на торги на Узбекской товарной бирже
Финансы 11:54
Объем депозитов юрлиц в Азербайджане превысил 14 млрд манатов
Финансы 11:49
Цены на услуги образования в Узбекистане выросли на 22%
Бизнес 11:46
Гибель генерала Сулеймани приведет к росту цен на нефть - американский эксперт
Энергетика 11:40