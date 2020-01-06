Прошло 26 лет со дня успешного завершения Горадизской операции

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия 26 лет назад провела в Физулинском районе уникальную по своей боевой тактике военную операцию "Горадиз".

В результате начавшейся в декабре 1993 года и завершившейся 6 января 1994 года операции, проведенной под командованием общенационального лидера Гейдара Алиева, были освобождены от армянских оккупантов город Горадиз, 20 сел в Физулинском районе и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

В декабре 1993 года армянские вооруженные силы пытались продвинуться восточнее города Физули, но встретили упорное сопротивление и были вынуждены отступить. После этого азербайджанская армия перешла в контрнаступление. 15 декабря азербайджанские военнослужащие начали наступление в пяти направлениях - Физули, Ходжавенд, Агдам, Агдере и Кельбаджар. Основные удары воинских частей Азербайджана по Горадизу наносились с территории Бейлаганского района, расположенного к юго-востоку от Нагорного Карабаха. В начале января 1994 года военнослужащие Азербайджана захватили территорию в 40 километров вдоль границы между 11 населенными пунктами и азербайджано-иранской границей.

Принимавшая участие в Горадизской операции 702-я бригада пятого января в течение одного дня захватила в качестве трофеев три танка, один самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С», шесть пушек, около 10 транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов. Враг понес тяжелые потери и отступил, оставив тела погибших на поле боя.

6 января 702-й полк, сломив сопротивление противника, вошел в Горадиз, который расположен к западу от Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов и на пересечении важных дорог, ведущих к Физули, захватив поселок, железнодорожную станцию Горадиз и стратегически важные Худаферинские мосты через реку Араз. В Горадизе был водружен флаг Азербайджана.

В результате Горадизской операции поселок Горадиз, 20 сел Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района - территория общей площадью в 21 тысячу га - перешли под контроль Азербайджана.

Горадизская операция стала самой успешной операцией азербайджанской армии, проведенной зимой 1994 года. За проявленный во время операции героизм восемь человек были удостоены звания Национального героя Азербайджана.