Статистические данные о гражданах Азербайджана, взятых в плен и заложники

8 января 2020 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан обнародовала статистические данные на первое января 2020 года по пропавшим без вести, взятым в плен и заложники в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе и по освобожденным лицам.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Комиссию, в настоящее время Госкомиссией зарегистрировано 3889 человек пропавших без вести. Из них 3622 - мужчины, 267 - женщины.

Среди пропавших без вести 3170 военнослужащих, 719 гражданских лиц (71 ребенок, 326 стариков, 267 женщин).

Количество людей, взятых в плен и заложники, составило 871 человек. Из них 773 - мужчины, 98 - женщин, в том числе 604 - военнослужащие, 267 - гражданские (29 детей, 98 женщин, 112 стариков).

Были освобождены 1480 военнопленных и заложников. Из них 1123 - мужчины, 357 - женщины.

Среди освобожденных лиц 378 - военнослужащие, 1102 - гражданские лица (224 ребенка, 357 женщин, 225 стариков).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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