Искаженная карта Нагорного Карабаха удалена с интернет-сайта Horizon 2020 (ФOTO)

10 января 2020 21:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недавно было установлено, что в отделе "профили стран" официальной интернет страницы Программы Horizon 2020 Евросоюза оккупированные Арменией территории Азербайджана указаны как отдельный международный субъект под названием "Nagorno-Karabakh Republic", таким образом был продемонстрирован грубый и коварный провокационный подход в отношении территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева, комментируя размещение искаженной карты на сайте Horizon 2020. В связи с этим азербайджанская сторона довела до сведения исполнительной структуры Программы Horizon 2020 ЕС необходимость пресечения этой провокации и потребовала предпринять срочные меры.

Отметим, что ведомство уже удалило искаженную "карту" с сайта Horizon 2020. Представитель ЕС сообщил, что данный вопрос был расследован в Генеральном директорате, и отметил, что ситуация сложилась таким образом из-за невнимательности технического состава, участвовавшего в разработке этого сайта. Противоположной стороне была разъяснена важность распространения соответствующего предупреждения в Гендиректоратах ЕС для недопущения повторения подобных ошибок в будущем.

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  • Искаженная карта Нагорного Карабаха удалена с интернет-сайта Horizon 2020 (ФOTO)
  • Искаженная карта Нагорного Карабаха удалена с интернет-сайта Horizon 2020 (ФOTO)
  • Искаженная карта Нагорного Карабаха удалена с интернет-сайта Horizon 2020 (ФOTO)
  • Искаженная карта Нагорного Карабаха удалена с интернет-сайта Horizon 2020 (ФOTO)
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