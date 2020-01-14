ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из снайперских винтовок

14 января 2020 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджилы Газахского района, и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
Политика 13 января 12:23
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 13 января 09:56
В Минобороны Турции сообщили о ситуации в Ливии и Идлибе
Турция 12 января 15:13
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 12 января 09:28
Азербайджан и Болгария обсудили перспективы развития военного сотрудничества
Общество 10 января 15:21
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 10 января 09:31
Лента новостей
Туркменистан обсудил перспективы сотрудничества со структурами ООН
Туркменистан 10:17
В Туркменистане утверждены лимиты водопользования
Энергетика 10:13
В Узбекистане пройдет один из крупнейших авиафорумов в мире
Бизнес 10:13
В Туркменистане аккредитован новый посол Ирана
Туркменистан 10:08
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10:03
На Каспии произошло землетрясение
Происшествия 09:59
Какие услуги включены в Пакет обязательного медицинского страхования в Азербайджане
Общество 09:59
В Пекине заявили, что противоречия с США привели к диверсификации и росту экспорта Китая
Китай 09:56
Курс маната по отношению к мировым валютам на 14 января
Финансы 09:44