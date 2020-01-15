На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг

15 января 2020 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 16 января 2020 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, его полевые помощники Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении подвергли азербайджанские позиции снайперскому обстрелу
Нагорно-карабахский конфликт 09:54
Азербайджан принял участие в заседании в штаб-квартире НАТО (ФОТО)
Политика 14 января 18:19
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 14 января 09:52
Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
Политика 13 января 12:23
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 13 января 09:56
В Минобороны Турции сообщили о ситуации в Ливии и Идлибе
Турция 12 января 15:13
Лента новостей
Туркменистан обсуждает с ООН сотрудничество по промышленному развитию
Бизнес 10:41
ПО "Азеригаз" огласило количество зарегистрированных абонентов в минувшем году
Энергетика 10:41
В прошлом году в связи с коррупцией были задержаны на месте преступления 19 человек - Кямран Алиев
Общество 10:41
"Газпромбанк" о реализации проектов в Азербайджане
Бизнес 10:35
Агентство по туризму обратилось к туркомпаниям Азербайджана в связи с вирусом в Китае
Азербайджан 10:25
Азербайджан сумел серьезно увеличить доступность электроэнергии (ВИДЕО)
Энергетика 10:13
Кадровое изменение в Главном управлении полиции Баку
Общество 10:11
Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США
США 10:08
Центробанк Узбекистана провел аукцион по размещению облигаций
Финансы 10:04