В Лос-Анджелесе показан документальный фильм, разоблачающий армянскую агрессию (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе состоялся показ документального фильма "Qara Bağlar: Azərbaycan və Ermənistan müharibələri" (Black Orchards: Azerbaijan and Armenia’s Wars) об армянской агрессии, снятого турецким каналом TRT World, сообщает в понедельник Trend.

В мероприятии, организованном генконсульством, приняли участие автор сценария фильма Оубаи Шахбандар, режиссер и продюсер фильма Атахан Керкюклю, генеральные консулы различных зарубежных стран, политические деятели, известные деятели науки и культуры, журналисты, активисты азербайджанской общины, а также руководители турецкой, еврейской, пакистанской, корейской и др. общин.

Открывая мероприятие вступительным словом, генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев рассказал об истории армяно-азербайджанского конфликта, проинформировал участников об оккупации азербайджанских территорий и политике этнической чистки, проведенной Арменией против азербайджанцев. Он подчеркнул, что в результате армянской оккупации более 1 миллиона мирных азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Затем состоялся показ фильма "Qara Bağlar: Azərbaycan və Ermənistan müharibələri" (Black Orchards: Azerbaijan and Armenia’s Wars). Фильм вызвал большой интерес у зрителей.

Отметим, что он удостоен премии «Лучший короткометражный документальный фильм» на Голливудском международном фестивале короткометражных фильмов, проводимом в Лос-Анджелесе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.