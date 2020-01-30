Мевлют Чавушоглу: Турция в этом году уделит особое внимание карабахскому вопросу

БАКУ /Trend/ - Мы продолжаем прилагать усилия в направлении поиска путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на встрече с представителями Международной федерации журналистов в Анкаре сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что турецкая сторона и в этом году уделит особое внимание карабахскому вопросу.

"Если Россия окажет свое влияние на этот вопрос, то мы решим его", - сказал Чавушоглу.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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