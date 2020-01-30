Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили возможные последующие шаги по урегулированию карабахского конфликта – заявление

30 января 2020 19:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили возможные последующие шаги по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Азербайджана и Армении, и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Женеве 28-30 января. На встречах также участвовал представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик», - говорится в заявлении.

Как отмечается, в течение трех дней интенсивных дискуссий сопредседатели и министры обсудили следующие пункты повестки дня: выполнение соглашений и предложений, которые были обсуждены в 2019 году, и возможные последующие шаги по подготовке населения к миру; принципы и элементы, лежащие в основе будущего урегулирования; и сроки и повестка дня для продвижения процесса урегулирования.

«Сопредседатели подтвердили свою полную приверженность оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта и принципу конфиденциальности в процессе урегулирования, а также необходимости креативности и духа компромисса для достижения справедливого и прочного мира. Министры договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей», - говорится в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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