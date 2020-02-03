МИД Армении предпринимает мошенническую попытку исказить международное общественное мнение по карабахскому конфликту – эксперты

БАКУ/Trend/ - МИД Армении предпринимает мошенническую попытку исказить международное общественное мнение по нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом сказал Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, комментируя заявление МИД Армении по итогам встречи в Женеве с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как отметил Тейс, тот факт, что высокопоставленные армянские чиновники в последнее время выступают с противоречивыми заявлениями, не является чем-то новым в их злонамеренной стратегии продолжения оккупации суверенной территории Азербайджана и нанесения большего ущерба региональным экономическим и туристическим перспективам на Кавказе.

«Министерство иностранных дел Армении предпринимает мошенническую попытку исказить международное общественное мнение, пытаясь изобразить, что на оккупированных территориях Азербайджана есть избранные должностные лица. Но фактически на оккупированных территориях Азербайджана существует просто незаконный марионеточный автократический режим, установленный правительством Армении», - сказал американский эксперт.

По словам Тейса, правительство Армении пытается доказать международному сообществу и ОБСЕ, что местные средневековые правители на оккупированных территориях Азербайджана являются надежными избранными должностными лицами.

«Основная проблема заключается в том, что правительство Армении совершило преступления против человечности на суверенной территории Азербайджана. Местные власти Армении на оккупированных территориях Азербайджана не являются легитимными, они являются инициаторами политики враждебности и военных действий, которые несовместимы с основными демократическими процессами и эффективной государственной политикой, прозрачностью правительства. Заявления министра Мнацаканяна являются безжалостным преступлением против демократических принципов и отражают стереотипы правительства Армении, которые наносят серьезный ущерб региональной безопасности на окраинах Европы», - сказал он.

Руководство Армении не прозрачно и стремится сохранить нынешний статус-кво, сказал американский эксперт, добавив, что армянским войскам пора возвращаться домой.

«Азербайджан привержен разрешению этого конфликта мирными средствами и прилагает все усилия для обеспечения своей территориальной целостности в соответствии с принципами Совета Безопасности ООН и принципами международного права», - сказал он.

Сенатор и вице-председатель комитета по иностранным делам Сената Франции Натали Гуле сказала Trend, что распространение подобных заявлений, противоречащих международному праву, является признаком неправильного понимания истории и обманом.

«Я считаю, что Минская группа ОБСЕ должна обратить внимание на формулировки, которые используются в этом вопросе, чтобы избежать недопонимания и недоверия», - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.