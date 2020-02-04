ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций

4 февраля 2020 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гейали Гедабейского района.
Также части азербайджанской армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шихлар, Новрузлу Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Условия, прописанные в принятых Советом безопасности ООН четырех резолюциях по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова).

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