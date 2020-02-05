На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг ОБСЕ

5 февраля 2020 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 6 февраля 2020 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, его полевые помощники Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Огнен Йович, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:41
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 4 февраля 09:25
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
Политика 3 февраля 17:33
В войсках ВС Азербайджана начался новый учебный период (ФОТО)
Политика 3 февраля 16:49
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции
Нагорно-карабахский конфликт 3 февраля 09:50
Закир Гасанов принял участие в открытии современного Учебного водолазного полигона ВМС (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 1 февраля 10:39
Лента новостей
Виртуозный исполнитель мугамов Алибаба Мамедов отмечает юбилей
Культура 10:23
Президент Ильхам Алиев: Преимущество следует отдавать больше перерабатывающей промышленности
Политика 10:19
Президент Ильхам Алиев: Нельзя допускать необоснованного сокращения работников, потому что каждое сокращенное место оставляет целую семью без средств к существованию
Политика 10:18
Делегация Узбекистана направляется в Азербайджан
Узбекистан 10:15
Бразилия направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Уханя
Другие страны 10:14
Курс маната по отношению к мировым валютам на 5 февраля
Финансы 09:51
В Азербайджане истекает срок выдачи открепительных удостоверений избирателям в связи с парламентскими выборами
Политика 09:42
ВС Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:41
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 09:36