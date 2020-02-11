Содействие в урегулировании карабахского конфликта в числе безусловных внешнеполитических приоритетов России – замглавы МИД

БАКУ /Trend/ - Содействие сторонам в урегулировании нагорно-карабахского конфликта относится к числу безусловных внешнеполитических приоритетов России.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Россия всегда занимала активную посредническую позицию. Содействие сторонам в урегулировании этого затяжного конфликта относится к числу наших безусловных внешнеполитических приоритетов. Карабахская тема остается в центре внимания Президента России, министра иностранных дел. Это обстоятельство придает особое значение осуществляемой посреднической деятельности, определяет повышенное внимание к ее результатам. Среди документов, подписанных при непосредственном содействии России, соглашение 1994 года о прекращении огня, до сих пор являющееся основой для перемирия. Важным этапом на пути посреднических усилий нашей страны стало принятие в 2008 году Московской декларации, в которой говорится о политическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Это первый и пока единственный документ по нагорно-карабахскому урегулированию, под которым стоят подписи лидеров Азербайджана и Армении. Как вы знаете, Россия сыграла решающую роль в прекращении широкомасштабных боевых действий в 2016 году, пригласив в Москву начальников генеральных штабов Азербайджана и Армении», - сказал он.

Руденко отметил, что Россия осуществляет свою посредническую миссию в тесном контакте с французскими и американскими партнерами.

«В апреле прошлого года в Москве Сергеем Лавровым была организована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, на которой присутствовали также сопредседатели Минской группы ОБСЕ. На ней в развитие договоренностей, достигнутых между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Вене в прошлом году, были выработаны конкретные предложения, направленные на создание атмосферы, благоприятствующей возобновлению переговорного процесса по существу урегулирования. Среди них – меры по дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, по облегчению участи лиц, находящихся в заключении на территории сторон», - сказал замглавы МИД России.

Как отметил Руденко, ситуация на границе и линии соприкосновения войск остается относительно спокойной.

«Действует линия связи между Ереваном и Баку. Стороны заявляют о готовности продолжить поиск компромиссных развязок. Поддерживаем этот настрой. Основа для продолжения работы есть. Главное – это проявить политическую волю», - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.