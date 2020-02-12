В оккупированном Карабахе застрелены армянские военнослужащие
В оккупированном Карабахе двое армянских военнослужащих получили смертельное огнестрельное ранение, сообщает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что 12 февраля в 11:30 Тигран Манвелович Манвелян 2000 года рождения получил смертельное огнестрельное ранение при невыясненных обстоятельствах.
В тот же день, военнослужащий Тигран Усикович Мхоян 2000 года рождения в 13:00 получил смертельное огнестрельное ранение при пока неустановленных обстоятельствах.
Для выяснения обстоятельств смерти военнослужащих ведется следствие.
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