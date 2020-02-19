Мрачные реалии делают Армению одним из опасных мест в Европе - американский эксперт

Нагорно-карабахский конфликт 19 февраля 2020 10:21 (UTC+04:00)
Мрачные реалии делают Армению одним из опасных мест в Европе - американский эксперт

БАКУ/Trend/ - Лучший рецепт для Пашиняна - вывести вооруженные силы Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

Об этом сказал Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, комментируя панельные дискуссии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в Мюнхене.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с выдающейся речью, в которой подробно раскрылись армянские исторические манипуляции и кампания дезинформации армян против Азербайджана в течение последних трех десятилетий. Президент Ильхам Алиев является высококвалифицированным, уникальным демократическим государственным деятелем. Процветание, мультикультурализм и удивительное историческое наследие делают Азербайджан исключительным местом, которое вдохновляет нас всех», - сказал он.

Тейс отметил, что Пашинян представляет страну, которая страдает от необузданной коррупции, организованной преступности, экономического спада и высокого уровня безработицы

«Такие мрачные реалии делают Армению одним из опасных мест в Европе, которое в то же время является постоянным источником нестабильности на Южном Кавказе», - сказал он.

Как отметил американский эксперт, нет сомнений в том, что достоверные, хорошо проверенные исторические факты говорят в пользу Азербайджана.

Нынешний статус-кво должен прекратиться, и Совет Безопасности ООН должен устранить гуманитарные и экологические последствия агрессии Армении против Азербайджана, сказал американский эксперт.

«Должны применяться экономические и политические санкции против членов правительства Армении (которые открыто нарушают международное право и инспирируют вооруженные столкновения на линии соприкосновения). Необходимо приостановить международные займы и гранты Армении до тех пор, пока Ереван не станет серьезно участвовать в переговорах. Политические маневры и дезинформационная кампания Армении в глобальном масштабе против Азербайджана должны быть прекращены; в противном случае Европа скоро столкнется с серьезными проблемами в области безопасности. Лучший рецепт для Пашиняна - вывести вооруженные силы Армении с оккупированных территорий Азербайджана и сосредоточить усилия на укреплении экономики и промышленного сектора его страны; вместо того, чтобы выступать за бесполезный статус-кво и заставлять своих соотечественников переживать боль ненужной войны с Азербайджаном», - сказал Тейс.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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