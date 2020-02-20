ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджилы Газахского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Мерзили Агдамского района, Гарвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.