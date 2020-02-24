ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Фарахли, Гушчу Айрым, Гызылгаджилы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд, Абдинли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, что что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.