Зверство века: 26 февраля исполняется очередная годовщина «Ходжалинской резни» - российское издание

Нагорно-карабахский конфликт 25 февраля 2020 11:45 (UTC+04:00)
Зверство века: 26 февраля исполняется очередная годовщина «Ходжалинской резни» - российское издание

Никакие аргументы и ссылки на военное время не способны оправдать массовую гибель мирных граждан во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в статье в российского издания Новые Известия, опубликованного под заголовком "Зверство века: 26 февраля исполняется очередная годовщина "Ходжалинской резни"", передает во вторник Trend.

Автор статьи отмечает, что в истории человечества найдется множество печальных страниц лютой жестокости, которую представителей одного народа проявили в отношении другого. «Ходжалинская резня», очередная годовщина которой исполняется 26 февраля - одна из таких страниц. Это, без сомнения, самый мрачный из эпизодов военного конфликта в Нагорном Карабахе, во время которого в 1992 году были убиты, ранены, а также пропали без вести сотни жителей азербайджанского города Ходжалы, в том числе женщины и дети.

Армянские военные объяснили свой интерес к этому городу его удобным расположением, - всего в 10 километрах от столицы региона Ханкенди, что давало возможность азербайджанской артиллерии без помех вести минометный огонь по главной базе противника. К тому же в Ходжалы располагался единственный а Нагорном Карабахе аэродром, способный принимать тяжелую авиацию. Аргументация странная, поскольку по многочисленным свидетельствам в этом городе не было тяжелого вооружения, а вести минометный огонь по Ханкенди с такого расстояния невозможно.

Тем не менее армянское командование полностью блокировало город (в нем перестала работать даже телефонная связь, были отключены электричество, отопление и водопроводная вода). Армянские источники сообщают о том, что жителей города будто бы предупреждали о скором штурме, однако эвакуации мирного населения так и началось. Но по общему мнению правозащитников, никакое предупреждение об эвакуации не может быть оправданием массовой резни и убийств мирного населения, которое не захотело бежать из своих домов и квартир по требованию иностранных захватчиков.

По данным российского правозащитного центра «Мемориал», к началу операции в Ходжалы оставались от двух до четырех тысяч гражданских лиц. И судьба большинства их была страшной...

Очевидцы утверждают, что боевую поддержку армянским военным оказывали военнослужащие 366-го мотострелкового полка Объединенных сил СНГ, причем без прямого приказа своего начальства. Как позже заявил в интервью «Файнэншл таймс» генерал Поляков, в этом полке служили 103 армянина, которые остались в Нагорном Карабахе. В 23 часа начался артобстрел, в 1 ночи в Ходжалы вошла пехота, а к 7 утра сопротивление защитников города было окончательно подавлено.

Выжившие жители Ходжалы рассказывали, что во время штурма пытались укрыться в подвалах жилых зданий, а затем попытались покинуть город. Кому-то это удалось, но далеко не всем. «Мемориал» установил, что только в соседний Агдам за четыре дня после взятия города были доставлены около 200 трупов, из которых 13 были детскими, а 51 - женскими. Причиной смерти подавляющего большинства из них стали пулевые ранения, а некоторые были убиты ударами тупыми предметами... Зафиксированы также и факты надругательства над телами погибших и даже скальпирования....

Вот только малая часть свидетельств, опубликованных в российских и европейских сразу после трагедии:

- Многие были изувечены, а от одной маленькой девочки осталась только голова...

- Видеокамера показала детей с отрезанными ушами. У одной старой женщины была отсечена половина лица. Мужчины были скальпированы...

- Иностранные журналисты, находящиеся в Агдаме, среди убитых в Ходжалы женщин и детей видели трех скальпированных, с выдернутыми ногтями. Это не азербайджанская пропаганда, а реальность.

Более того, международная правозащитная организация «Human Rights Watch» свидетельствует: «толпа жителей, сопровождаемая парой десятков отступающих защитников, бежала из города после того, как он перешёл к армянским вооружённым силам. После они натолкнулись на армянский вооружённый пост и были жестоко расстреляны...»

Армянская сторона утверждает, что такое число погибших якобы связано с тем, что жители Ходжалы уходили по «свободному коридору», который им был предоставлен, в сопровождении вооружённых людей, которые вели огонь по армянским заставам, тем самым вынуждая открывать ответный огонь. Однако подтверждения этим фактам так и не нашлось, да и оправдывать таким образом гибель ни в чем не повинных людей более чем странно.

Такому зверству не существует и не может существовать никаких оправданий.

Итог страшной резни по данным азербайджанских властей таков: 613 погибших, в том числе и замерзших в эту зимнюю ночь (из них - 63 ребёнка, 106 женщин, 70 стариков), причем 8 семей были уничтожено полностью; 487 раненых (из них 76 детей); 150 пропавших без вести. Кроме того - 1275 человек побывало в заложниках, а с места постоянного проживания изгнаны 5379 человек. До сих пор ничего не известно о судьбе 150 человек (из них 68 женщин и 26 детей).

В любом случае, «Ходжалинская резня» - это трагедия отнюдь не только одного азербайджанского народа, это трагедия всех народов мира. Подобные проявления зверства не только не имеют никакого оправдания, они ни на шаг не приближают людей к миру и согласию, а напротив – всякий раз отбрасывают их далеко вниз по эволюционной лестнице...

Наверное, не случайно, что «победители» этого «сражения» предпочитают не отмечать черную дату, при этом всячески преуменьшая число потерь среди мирного населения.

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