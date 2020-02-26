Lenta.ru о трагедии в Ходжалы: Женщины и дети в судорогах умирали на снегу

Нагорно-карабахский конфликт 26 февраля 2020 11:30 (UTC+04:00)
Lenta.ru о трагедии в Ходжалы: Женщины и дети в судорогах умирали на снегу

28 лет назад, в ночь на 26 февраля 1992 года, в городе Ходжалы в Нагорном Карабахе произошла трагедия, жертв которой азербайджанцы оплакивают до сих пор. В разгар карабахского конфликта армянские вооруженные силы окружили, а затем взяли штурмом город, который имел важное стратегическое значение. Эта операция обернулась массовой гибелью мирных жителей. Погибло более 600 местных азербайджанцев, преимущественно детей, женщин и стариков. Виновные так и не были наказаны.

Ходжалинскую трагедию называют самым кровавым и жестоким эпизодом войны в Нагорном Карабахе. Воспоминания о тех трагических событиях — в галерее «Ленты.ру», передает Trend.

Конфликт в Нагорном Карабахе перешел в стадию открытой войны летом 1991 года. Однако еще до этого армянские силы приступили к окружению азербайджанских опорных пунктов, которые возникли вокруг крупнейших городов региона. Такими городами были Шуша и Ходжалы.

Ходжалы был одним из крупнейших городов Карабаха и вторым по численности азербайджанского населения. В конце восьмидесятых после резни в Ферганской долине союзные власти выделяли там жилье беженцам из Средней Азии — туркам-месхетинцам. Население города быстро выросло с двух до более чем шести тысяч жителей.

Кроме того, Ходжалы имел важное стратегическое значение. Через него проходила железная дорога, в городе находился единственный крупный аэропорт Нагорного Карабаха, способный принимать транспортные самолеты и вертолеты. Автомобильные дороги, соединявшие Ханкенди, Аскеран и Агдам, также проходили через Ходжалы.

Осенью 1991 года армянские вооруженные формирования начали блокаду Ходжалы. По мере вывода внутренних войск СССР из Нагорного Карабаха кольцо смыкалось и к концу октября замкнулось полностью. Начиная с февраля 1992-го в Ходжалы перестала летать и авиация.

Гарнизон города из нескольких сот человек оказался в тяжелом положении. Подкрепления было ждать неоткуда. Причем кадровых военных (солдат азербайджанской Национальной гвардии и бойцов местного ОМОНа) в гарнизоне было меньшинство, большую часть составляли необстрелянные местные ополченцы.

Азербайджанские силы также испытывали острый дефицит оружия и боеприпасов. Тяжелого вооружения у них практически не было: одно артиллерийское орудие, один автоматический гранатомет и три единицы бронетехники. Командование гарнизоном взял на себя комендант аэропорта Ходжалы и командир местного ОМОНа Алиф Гаджиев. До начала войны он работал на разных должностях в МВД в Нагорном Карабахе, после событий в Ходжалы Гаджиеву посмертно присвоили звание Национального Героя Азербайджана.

Штурм города начался в 23:00 25 февраля 1992 года. Кто из армянских командиров дал приказ о нем, до сих пор неизвестно. Армяне начали с артобстрела, во время которого использовались орудия и системы залпового огня.

Армянская пехота вошла в город в час ночи, устранив последние очаги сопротивления к семи утра. Однако серьезных уличных боев не было, оборону подавили еще во время артобстрела.

Армянская сторона позже утверждала, что решение о штурме было принято из-за постоянных обстрелов Ханкенди со стороны Ходжалы.

Армянское командование позже утверждало, что якобы оставило открытым коридор в сторону Агдама, чтобы Ходжалы могли покинуть гражданские лица. Люди начали покидать город еще во время артобстрела, в сопровождение им Алиф Гаджиев выделил отряд ОМОНа.

По версии азербайджанской стороны, армяне начали стрелять первыми. Армяне позже утверждали, что случившееся было трагической случайностью. Якобы на помощь к Ходжалы пытался прорваться отряд из Агдама, завязался бой, и в ночной неразберихе под огонь попали мирные жители. Несмотря на то что люди в военной форме были найдены на поле боя, большинство погибших составили именно гражданские.

— Гасанабад, Мехтикенд, Боздагы — со всех сторон стреляли. От грохота БМП, вошедших в Ходжалы, содрогалась земля. Сначала женщинам и детям велели спрятаться в подвалы, — вспоминала позже местная жительница Санубар Аликперова.

Начальник аэропорта Алиф Гаджиев повел нас через лес в сторону Агдама. Вблизи села Нахчыванлы попали в засаду. То, что я здесь увидела, мне никогда не забыть: образовалась гора из трупов. И мать мою застрелили. Дочерей моих Севиндж и Хиджран ранили. В тот же миг и в меня попала пуля. Молодые женщины и дети в судорогах умирали на снегу. С нами была рация. Мы кричали о том, что происходит, молили о помощи. Но помощь не пришла.

— Я выглядываю в круглое окошко (иллюминатор) и буквально отшатываюсь от неправдоподобно страшной картины. На желтой траве предгорья, где в тени еще дотаивают серые лепешки снега, лежат мертвые люди, — описывал свой визит на место трагедии российский журналист Юрий Романов. — Вся эта громадная площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех возрастов, от грудного младенца до подростка.

— С нами был один капитан милиции, которого мы взяли на борт в Агдаме, он нашел в поле труп своего трех- или четырехлетнего ребенка. Труп ребенка был страшно обезображен, в него была всажена вся обойма, — вспоминал летчик Леонид Кравец, первым полетевший на вертолете к месту трагедии. — Капитан передал тело ребенка на борт, а у самого уже сил не было подняться. С трудом удалось втянуть его в уже взлетавший вертолет. Пока мы летели в Агдам, этот мужчина прижимал труп ребенка к груди и плакал. Когда мы подлетели к городу, стало понятно, что убитый горем отец потерял рассудок.

— Время от времени в Агдам привозили тела погибших, обменянные на живых заложников. Но в ночном кошмаре такого не привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы. Издевательствам предела нет, — рассказывал о первых днях после трагедии российский журналист Вадим Белых.

— Я побежал в сторону леса. Чтобы ребенок ночью не замерз, я снял свою одежду и укутал его. Но это не помогало. Пришлось зарыться с малышом в снег, — вспоминал ту страшную ночь житель Ходжалы Джамиль Мамедов.

Утром, поняв, что ребенок не выдержит, я направился в ближайшее армянское село Нахчыванлы, где нас встретили вооруженные армяне. Меня избили, ограбили и отвели к коменданту села. Тот приказал запереть нас в хлеву, где уже находились азербайджанские женщины и дети. Через четыре дня меня с внуком доставили в Аскеранский район. Меня обменяли на арестованного армянина. А внука моего отобрали. Ничего не знаю и о судьбе жены и дочери.

— Первый раз в сопровождении двух военных вертолетов мы прибыли на место расстрелов 28 февраля. С воздуха увидели площадку примерно в 500 метров радиусом, которая почти вся была усеяна мертвыми телами, — рассказывал о своем визите на место трагедии корреспондент азербайджанского телевидения Чингиз Мустафаев. — Сопровождавшие нас милиционеры должны были погрузить трупы для отправки родственникам. У нас был настоящий шок. Двое ребят потеряли сознание от вида таково количества убитых и обезображенных людей. Многих тошнило.

— Две группы — видимо, две семьи, лежали рядом, — руки женщин пытаются прикрыть детей. У некоторых из них, включая маленькую девочку, были чудовищные раны на голове: фактически осталось только лицо. Выжившие рассказали, что армяне расстреливали их в упор, уже лежащих на земле, — описывал увиденное британский журналист Анатоль Ливен.

— Последней в толпе пленных турок-месхетинцев шла женщина с тремя детьми. Босая, по снегу. Она еле передвигалась, часто падала. Оказалось, что самому маленькому из ее детей два дня. Два дня! Я взяла этого ребенка на руки и пошла вместе с турками, — рассказала российская журналистка Виктория Ивлева, которая во время штурма находилась в расположении армянских войск.

По официальным данным азербайджанских властей, в результате трагедии в Ходжалы погибли (включая замерзших в пути) 613 человек. 63 из них — дети, 106 — женщины.

8 семей было уничтожено полностью. 487 человек, включая 76 детей, были ранены, 150 человек пропали без вести, 1275 человек побывали в заложниках, места постоянного проживания покинули 5379 человек.

О судьбе попавших в плен 150 человек (в том числе 68 женщин и 26 детей) до сих пор ничего не известно.

Официальное расследование случившегося проведено не было.

Британский журналист Томас де Ваал позже утверждал, что Серж Саргсян прокомментировал ситуацию следующим образом: «Я думаю, что главный вопрос был совсем в другом. До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло».

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