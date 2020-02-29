ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течении суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Фарахли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел, Марзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.