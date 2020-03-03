Постпред США при ОБСЕ сделал заявление по карабахскому конфликту

Нагорно-карабахский конфликт 3 марта 2020 10:34 (UTC+04:00)
Постпред США при ОБСЕ сделал заявление по карабахскому конфликту

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен дипломатическим путем.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный департамент США, об этом сказал в ходе брифинга Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Минская группа ОБСЕ пытается найти решение этого вопроса. Я встречался с послами как из Азербайджана, так и из Армении, каждый из которых отдельно говорил со мной об этом конфликте и о том, как они в своих странах видят общую картину», - сказал он.

Как отметил Гилмор, позиция США заключается в том, что не должно быть военного решения этого конфликта.

«Должно быть дипломатическое решение конфликта. Минская группа представлена Россией, США и Францией. Я встречался с сопредседателями ранее, и думаю, что мы встретимся снова. Но до тех пор, пока они продолжают вести дипломатические переговоры, по крайней мере, мы не увидим там дальнейшего обострения. И поэтому наша позиция заключается в том, чтобы поддерживать стабильную ситуацию в связи с этим, обеспечить переговоры между сторонами и выяснить, сможем ли мы найти дипломатическое решение, а не военное», - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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