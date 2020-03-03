Россия запретила въезд карабахским сепаратистам
Российские власти приняли решение об ограничении въезда в Россию на 5 лет для карабахских сепаратистов Масиса Маиляна и Самвела Бабаяна. Как передает Trend, об этом пишут во вторник армянские СМИ.
Армянские СМИ отмечают, что об этом стало известно вчера поздно вечером. Из-за позднего времени СМИ не смогли получить его официального подтверждения или опровержения.
"В основе решения политические, возможно, и правовые обоснования», - отмечают армянские СМИ.
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