Россия запретила въезд карабахским сепаратистам

Российские власти приняли решение об ограничении въезда в Россию на 5 лет для карабахских сепаратистов Масиса Маиляна и Самвела Бабаяна. Как передает Trend, об этом пишут во вторник армянские СМИ.

Армянские СМИ отмечают, что об этом стало известно вчера поздно вечером. Из-за позднего времени СМИ не смогли получить его официального подтверждения или опровержения.

"В основе решения политические, возможно, и правовые обоснования», - отмечают армянские СМИ.