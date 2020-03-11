МИД: Армения несет ответственность за гибель азербайджанских пограничников

Нагорно-карабахский конфликт 11 марта 2020 15:27 (UTC+04:00)
МИД: Армения несет ответственность за гибель азербайджанских пограничников

БАКУ/Trend - Армения несет ответственность за гибель азербайджанских пограничников, об этом сказала Trend руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос относительно заявления МИД Армении от 10 марта, в котором Азербайджан был обвинен в обострении ситуации на государственной границе с Арменией и угрозе миру и безопасности в регионе.

"Прежде всего, давайте проясним, кто выступает с такими заявлениями? Эти заявления звучат из уст министерства иностранных дел страны-агрессора, оккупировавшей Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана, и проводившей на этих территориях кровавую этническую чистку азербайджанцев.

Мы еще раз доводим до внимания армянской стороны, что сложившийся в результате применения силы и этнической чистки нынешний статус-кво никак не увязывается с понятием безопасности. Оккупация части территории Азербайджана и присутствие на них вооруженных сил Армении являются источником основной угрозы безопасности нашей страны. Азербайджан всегда выступал за универсальность и неделимость понятия "безопасность"", - сказала Лейла Абдуллаева.

По ее словам, вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, а также обеспечение дальнейшего совместного проживания армянского и азербайджанского населения региона в условиях мирного созидания и верховенства закона являются главными условиями безопасности и процветания региона.

"Армянская сторона должна правильно осознать существующую реальность и выполнить требования международного сообщества по полному, немедленному и безоговорочному освобождению оккупированных территорий Азербайджана, возвращению местных азербайджанцев в свои дома, как того требуют резолюции СБ ООН и других международных организаций. Пусть никто не сомневается, что Азербайджан восстановит справедливость, как и собственную территориальную целостность в рамках международно-признанных границ", - подытожила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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