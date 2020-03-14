ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджилы Газахского района и в селе Заманлы Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, Гарвенд, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.