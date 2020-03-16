БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут оштрафованы лица, нарушающие режим гигиены и карантина.

Внесение поправок в Кодекс об административных нарушениях было предложено на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, сообщает в понедельник Trend.

Так, за нарушение режима гигиены и карантина физические лица будут оштрафованы от 100 до 500 манатов, должностные лица – от 1500 до 2000 манатов, юридические лица – от 2000 до 5000 манатов.

Кроме того, за определенные случаи с учетом личности лица, совершившего нарушение, будет применяться арест сроком на один месяц.

Завтрашнее пленарное заседание Милли Меджлиса будет обсуждать эти поправки в Кодекс.

Отметим, что Оперативным штабом принято решение на месяц отложить массовые мероприятия и с 14 марта 2020 года с 00:00 часов на территории страны ввести некоторые меры социальной изоляции.

В правилах мероприятия отмечается, что деятельность торговых центров, действующих по стране, будет осуществляться с соблюдением соответствующих правил.

Как сообщили в Оперативно штабе при Кабмине, продолжительный инкубационный период вируса, скорость распространения и отсутствие вакцины заставляет предпринимать более серьезные меры.