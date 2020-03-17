ВС Армении 21 раз нарушили режим прекращения огня

БАКУ/Trend - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Марзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.