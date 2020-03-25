Члены армянской общины Нагорного Карабаха обратились к Туралу Гянджалиеву

БАКУ /Trend/ - Председатель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев ответил на обращение армянской общины.

Об этом в среду сообщил Trend сам Гянджалиев.

Гянджалиев отметил, что обеспокоен распространением коронавирусной эпидемии в Нагорном Карабахе: «В последние дни ряд членов армянской общины (имена в целях безопасности не разглашаются) Нагорно-карабахского региона Азербайджана, обратились ко мне, как к избранному представителю, проинформировали об увеличении в Нагорном Карабахе числа лиц, инфицированных острой респираторной инфекцией, пневмонией, о плачевном состоянии инфраструктуры здравоохранения, отсутствии тестов, нехватке медицинского персонала, выразили обеспокоенность в связи с тем, что Армения и незаконный режим скрывают от населения случаи заражения коронавирусом (COVID-19).

«Как избранный представитель, призываю армянскую общину Нагорно-карабахского региона Азербайджана строго соблюдать правила личной гигиены, такие меры, как самоизоляция, социальное дистанцирование для защиты от коронавируса. Уверен, что после завершения армянской оккупации Азербайджанское государство восстановит инфраструктуру здравоохранения в Нагорно-карабахском регионе нашей страны и обе общины будут пользоваться возможностями медицинской системы, отвечающей современным стандартам», - подчеркнул Гянджалиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)